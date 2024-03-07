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Özhaseki: İzmir'de kentsel dönüşüme başlamamız lazım

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de 21 tane, 6 büyüklüğünün üzerinde deprem üretebilecek fay hattı olduğunu belirterek, kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de 21 tane, 6 büyüklüğünün üzerinde deprem üretebilecek fay hattı olduğunu belirterek, "Bir an önce kentsel dönüşüme başlamamız lazım. 25 senedir İzmir'de iktidarda olanlar bir ucundan tutup 'Bismillah' deyip başlasalardı şimdi yarıdan çoğunu halletmişlerdi. Değişim lazım." dedi.

Konak ilçesindeki Gültepe Atatürk Parkı'nda halka hitap eden Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerde en çok zarar gören illerden birinin Hatay olduğunu, ilk günden itibaren deprem bölgesine desteğe gittiklerini belirterek, Hatay'ın yerel yönetiminin CHP'de olduğunu anımsattı.

Özhaseki, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu, AK Parti belediyelerinin Hatay'da aylarca çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kendi belediyeleri, milyonlarca nüfusu olan belediyeler, onlar da özel uçaklarla o bölgelere bazen geldiler. Uçağın içi tamamıyla sosyal medya grubu, kameralar. İndiler, birkaç tanıdıklarının yanına uğradılar, 1-2 özel köy ziyareti yaptılar, selfi çekildiler, bırakıp gittiler. Bazı belediyeler geldiler hakkını yemeyelim. Ama nüfusu milyonlarca olan belediyelerin başkanları sadece deprem turisti olarak gelip gittiler. Onlara çok güvenmediğimiz için kendi işimizi kendimiz yapıyoruz."

Altyapı için kredinin en büyüğünü Hatay'a ayırdıklarını kaydeden Özhaseki, "Biz particilik bilmeyiz, önemli olan insanımıza hizmet. 4 bin 333 köyde inşaat yapıyoruz." dedi.

Bakan Özhaseki, İzmir'de 21 tane 6'nın üzerinde deprem üretebilecek fay hattı olduğunu belirterek, "Bir an önce kentsel dönüşüme başlamamız lazım. 25 senedir İzmir'de iktidarda olanlar bir ucundan tutup 'Bismillah' deyip başlasalardı şimdi yarıdan çoğunu halletmişlerdi. Değişim lazım. Sizler de izin verirseniz buraların makus talihini değiştirelim. Gültepe'yi baştan sona kentsel dönüşüme sokalım. Emin olun size çok az gelebilecek bir masrafla bazı yerlerde de hiç masraf etmeden bu işi yapabiliriz." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da CHP'nin belediyecilikle hiçbir zaman anılmadığını, vatandaşa, millete, gençliğe, kadınlara hizmet götürmenin gururunu hiçbir zaman yaşamadığını söyledi.

CHP'nin İzmir'i sadece körfezin civarından gördüğünü dile getiren İnan, "Öteki İzmir'i, bizim yaşadığımız bu kenti Gültepe'yi, Kuruçay'ı, Bayraklı'nın Cengizhan'ını asla düşünmezler." dedi.

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da bir konuşma yaptı. ???????

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki İzmir Politika Güncel Haberler

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