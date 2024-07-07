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CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret zammı konusunda iddialı konuştu. Özel, "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zamları yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur." ifadelerini kullandı.

Hükümet asgari ücrete zam yapmayacağını açıklarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu konuda ısrarını sürdürüyor. Edirne'de vatandaşlara seslenen Özel, asgari ücrete zam yapılması gerektiğini tekrarlayarak, "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zamları yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur." dedi.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL EDİRNE'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da eşlik etti.

"YEREL SEÇİMLERİ 47 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ OLARAK TAMAMLADIK"

İl Başkanlığı önündeki kalabalığa seslenen Özel, Edirne'deki seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Önümüzdeki günlerde Edirne'de parti yönetiminde bir tasarrufta bulunacağız. O günden itibaren Edirne'de hep beraber genç başkanımıza, kadın başkanımıza, partimize sahip çıkacağız" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Heyecanlandınız, alkışladınız, desteklediniz, arkamızda durdunuz ve biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında girdiğimiz ilk seçimleri yerel seçimleri 47 yıl sonra birinci parti olarak tamamladık.

Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimleri geliyor. Başkanımın elinde bir anahtar var. O anahtar Edirne Belediyesi kapısının ya da kasasının ya da o anahtar Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Atatürk'ün partisinin iktidarının anahtarı. Bu sebeple hep beraber Edirne'yi dürüst, çalışkan, tasarruflu, halkı koruyup kollayan; emeklisine, emekçisine, çiftçisine, esnafına sahip çıkan projelerle başkanımız yönetecek. Biz Filiz Başkan'ın arkasında olacağız, ona sonuna kadar destek olacağız.

"'ÇİFTÇİ, KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR' DİYEN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ OLACAK"

Burada hep birlikte bu baba ocağına da Atatürk'ün emanetine de sahip çıkacağız. Baba ocağının tapusu ne CHP'lilerde ne bende, ne Kemal Bey'de vardı ne İsmet İnönü'de... Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi artık hep beraber toplanacağız. Hep beraber birleşeceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce iktidar yapacağız, sonra sonuncusu gibi çiftçiye 'Al ananı da git' diyen değil; 'Çiftçi, köylü milletin efendisidir' diyen bir cumhurbaşkanımız olacak.

"EMEKLİ MAAŞINI 1,5 ASGARİ ÜCRET YAPACAĞIZ"

Bundan sonra esnafımıza da sahip çıkacağız, emeklimize de emekçimize de. Tabii iktidar olunca bambaşka şeyler olacak. Mesela emekli maaşı bu AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Hiç ellemese, dokunmasa, karışmasa bize emeklimiz 26 bin TL alacaktı. Sistemi değiştirdi, şimdi 10 bin TL alıyor. Geldiğimizde önce bir asgari ücret, sonra 1,5 asgari ücret yapacağız.

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağızCHP Genel Başkanı Özgür Özel

"ÇİFTÇİNİN, EMEKLİNİN, ASGARİ ÜCRETLİNİN YÜZÜ GÜLECEK"

Bu desteklemelerin her bir tanesini kanun nasıl yazıyorsa öyle vereceğiz. Yüzde 1'i milli gelirin, destekleri olacak, bunlar binde 2'sini veriyorlar. Yani çiftçiye 5 vereceğine 1 veriyor. Çiftçinin de yüzü gülecek, emeklinin de gülecek, asgari ücretlinin de gülecek ama bunun olması için önce iktidar olmamız lazım. Onun için belediye başkanlarımıza sahip çıkacağız. Sonra partimize sahip çıkacağız.

"HERKESE KUCAK AÇACAĞIZ"

Sonra kapıları ardına kadar açacağız. Adam baba evinden AK Parti'ye gitmiş, perişan olmuş. Gelecek buraya, ona 'Baş tacısın' diyeceğiz. MHP'li gitmiş başka bir tarafa, görmüş bunların halini, geri gelmiş. Herkese kucak açacağız. Nasıl seçimi kazandığımız akşam dedik ki, 'Kimse öteki değildir, kimse kaybetmedi, bu seçimin kaybedeni yok'.

Edirne'deki herkes bilsin ki bu parti birinci parti olunca da kimseyi itmez, kimseyi kakmaz, bundan sonra herkese sahip çıkar. Göreceksiniz, o günleri hep birlikte yaşayacağız. İnsanların yüzde 65 nüfusunun CHP'li belediyelere oy vermesi boşuna değil.

"EKONOMİNİN YÜZDE 80'İNİ BİZE TESLİM ETMELERİ BOŞUNA DEĞİL"

Ekonominin yüzde 80'ini bize teslim etmeleri boşuna değil. Hem yıldırlar hem yeni değişim sürecine, genç adaylara, kadın adaylara, tecrübeyle gençliğin birleşmesine, iktidar umudumuza, heyecanımıza ortak oldular. Bu duyguyu mutlaka koruyacağız. Yukarıya doğru gidiş başladı. Hep ileriye gideceğiz. Onun için ufak tefek meselelere takılmayacağız. Kusur varsa örteceğiz. Tartışmaları bitireceğiz. Bundan sonra her şey çok güzel olacak, yoluna girecek.

Geçen hafta bir emek mitingi yaptık. Orada 4 tane şey söyledik. Bir, kredi kartlarının faizlerini silin; esnafa, köylüye, bireysel sıkıntı çekenlere. Ana parasını bölün. Bundan yüzde 30 vergiyi kaldırın, milleti rahatlatın. İki, taban ücretleri. Mesela buğdayda 15 lira olması lazım, maliyetini verdiler. Taban fiyatlarını artırın, ayçiçeğine iyi bir fiyat verin. Üzüme, fındığa, çaya, narenciyeye sahip çıkın.

"ASGARİ ÜCRETE ZAMMI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

Üçüncüsü, emekli maaşı 10 bin lira olmaz. Bunu bir asgari ücret düzeyine getirin, sonuncusu da asgari ücrete enflasyon uyarlamasını yapın. Bu gün 17 bin lira olan asgari ücret, verildiği günkü 13 bin liraya denk geliyor. Yıl sonuna doğru 9 bin liraya düşecek. Bu olmaz dedik ve itiraz ettik. Buradan tekrar ediyoruz. ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zamları yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur."

Kaynak: ANKA / Güncel

Asgari Ücret Özgür Özel Zam Çiftçilik Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

Atilla Tanin:

Yahu asgari ücret diye tutturmuşsunuz Asgari ücrete zam vermek asgari ücretle çalışana da zarar veriyor Ona gelen zam Herşeye çok daha fazla zam olarak yansıyor Neden anlamak istemiyorsunuz Onun yerine enflasyon ile mücadele üretim Üretim üretim

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Üveys Uyanık:

bu millet nankör çünkü kimse kimsenin hskini savunmuyor bugün işçi kokelesmis kimsenin umrunda değil ama suç işçiden sende bırak işi açlıktan kimse olmemis

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Hayat kısa kuşlar uçuyor null:

eflasyon dusurulsun asgari ücret aynı kalsın !

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Hek Tor:

Özel iktidara gelinceye kadar şimdikiler kasada para bırakırlarsa valla yapar haaaa...

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HATAY HABER:

asgari ücrete zam gelirse herşeye gelir

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izzet Ulas:

Sayın Özgür Bey. Bu konuda haklısınız. Ancak bu zamma neden önce kendi partinize bağlı belediyelere uygulatmıyorsunuz.

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İbrahim Coşkun:

Niyet asgari ücrete zam gelsin herseye zam. Gelsin bi daha ekonomi kötü olsun chp niyeti işte

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Emrah Tekin:

Hükümetin en iyi yapacağı şey şu anda petrol fiyatlarini aşağı çekmek eğer ekonomiyi düzeltmek istiyorlarsa asgari ücrete zam yapmak değil.

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İbrahim Coşkun:

Doğru partilerine bağlı belediyelerde asgari ücreti kaldır hafi

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sade vatandaş:

zaten iktidar muhalefet farketmez bütün milletvekilleri dillere destan zam aldı içlerinden hiç biri halkımız düşük maaş alırken biz bu parayı haketmiyoruz demiyor Allah bereket versin deyip vicdanları sızlamadan ceplerine atıyor hak hukuk adelet dürüstlük bu ülke topraklarına uğramaz oldu

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