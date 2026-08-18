ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Ağustos 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- "Yeni nesil" suç örgütlerine karşı TEM birimleri de devrede olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"Bundan böyle güvenlik birimlerimizin terörle mücadele daire başkanlıkları, 'yeni nesil' suç örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede de görev alacak"

"(Yeni nesil suç örgütleri) Çocuklarımızı, gençlerimizi hedef alıyor, şiddeti araç olarak kullanıyor ve toplumun güvenlik duygusuna zarar veriyorlar. Bu nedenle mücadeleyi yalnızca klasik bir asayiş meselesi olarak ele alamayız"

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yapıların insan kaynağı haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

2- Türkiye'den yapay zeka çağına "mükemmel" adım

Türkiye'nin 2026-2030 dönemine ilişkin Yapay Zeka Eylem Planı'na göre, kurulacak yapay zeka büyüme bölgeleri ve bölgesel mükemmeliyet merkezleriyle, yatırımcılara enerji ve altyapısı hazır kampüsler, KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototipleme imkanı sunulacak

Kamu, yapay zeka dönüşümüne öncülük edecek ve kamu alımları yoluyla pazarı şekillendirecek

Plan döneminde temel araştırmadan girişimciliğe uzanan iki basamaklı fon mekanizması da kurulacak, bu kapsamda Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu üzerinden 10 milyar liralık destek sağlanacak

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

3- Milli araç ve konteyner tarama sisteminin yeni durağı Çekya oldu

Kamyona entegre mobil 0X-Ray araç ve konteyner tarama sistemi Çekya'ya ihraç edilecek

Sınır kapıları, limanlar ve gümrük sahalarında kullanılabilen sistem, tır ve konteynerlerin yükleri boşaltılmadan taranmasına imkan tanıyarak denetim süresini kısaltıyor ve yoğun ticaret noktalarındaki operasyonel verimliliği artırıyor

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

4- KVKK'den bankaya, "çalışana hakaret eden müşterinin telefon görüşme kaydı verilsin" talimatı

Kendisine hakaret eden banka müşterisini şikayet etmek için ses kaydını isteyen çalışanın talebi, banka tarafından reddedildi

Çalışanın başvurusu üzerine KVKK, hak arama özgürlüğü kapsamında kayıtlara erişmede hukuki menfaat bulunması nedeniyle kaydın çalışana verilmesi gerektiğine karar verdi

(İsmet Karakaş/Ankara)

5- Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki son bir yıldaki artışın yüzde 88'i yenilenebilir kaynaklardan geldi

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde son bir yılda 6,4 gigavatlık net artış gerçekleşti

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 2026'nın ilk yarısında yüzde 32,3 artarak 107,5 teravatsaate ulaşırken bu kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 61,5'e yükseldi

(Gökçe Topbaş/Ankara) (Grafikli)

6- İkinci el piyasasındaki hareketlilik taşıt devir sayılarına yansıdı

Devri yapılan araç sayısı temmuz ayında 907 bin 846 olarak gerçekleşirken en fazla taşıt devrinin yapıldığı il İstanbul oldu

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç:

"Haziranda 941 bin 964 ile ulaşılan yüksek seviyenin ardından temmuzda da 900 binin üzerinde devir gerçekleşmesi, yaz döneminde ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- İstanbul'da bir site görevlisinin foseptikte hayatını kaybetmesi gözleri bu alandaki tedbirlere çevirdi

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır:

"Bir kişinin görevinin kapıcı, temizlik görevlisi veya teknik personel olması, ona her işin yaptırılabileceği anlamına gelmez. Elektrik işi elektrikçiye, asansör işi yetkili servise, yüksek riskli işler ise bu konuda eğitimli ve donanımlı kişilere yaptırılmalıdır"

"Özellikle kat malikleri kurullarının maliyet düşürme amacıyla tehlikeli işleri site çalışanlarına yüklememesi gerekiyor. Yönetici 'Bu iş için uzman firma çağırmamız gerekiyor' dediğinde, sırf daha az aidat ödemek için 'kapıcı yapsın' denilmemelidir"

(Doğukan Gürel/Ankara)

8- Temmuzda hız kaybeden Çin ekonomisinde büyüme beklentisi zayıfladı

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz:

"Çin, hükümetin açıkladığı yüzde 4,5 olan büyüme hedefine ulaşamayabilir. Ülkede büyüme yüzde 4 seviyelerine inebilir"

"Çin hükümeti büyümeye niceliksel rakamlardan ziyade niteliksel değerlendirmeyle yaklaşıyor ve ileri teknolojiye dayalı imalat sektörlerindeki gelişmeden memnun görünüyorlar, o bakımdan da ciddi bir teşvik paketi beklenmiyor"

(Burhan Sansarlıoğlu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

9- Bakır fiyatları yapay zeka ve enerji talebiyle rekor seviyeleri test ediyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Yapay zeka yatırımları özellikle bakır talebini ciddi şekilde artıran unsurların başında geliyor. Sadece yapay zekadan değil, yenilenebilir enerji, transformatörler ve bununla beraber elektrikli araçlara olan talep ve dünyada enerji sektörünün çok daha ön plana çıkması doğal olarak bakır talebini de etkiliyor"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

"Büyük bakır üreticilerinin üretim hedeflerini tutturmakta zorlanmaları ile ABD ve Çin arasında arz konusunda yaşanan yoğun rekabet bakırın libresini 6,70 doların üzerine çıkardı"

(Burhan Sansarlıoğlu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

10- Avrupa'nın doğal gaz depoları son 5 yılın en düşük seviyesinde

AB'nin doğal gaz depoları 17 Ağustos itibarıyla yüzde 60,8 doluluk seviyesinde bulunuyor. Bu oran, geçen yıl aynı dönemde yüzde 73,6 seviyesindeydi

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz depolarının kış öncesinde yüzde 90 doldurulmasını zorunlu hale getirmişti

(Ebru Şengül Cevrioğlu/Ankara)

11- Temmuzda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Kangal'da ölçüldü

Yurt genelinde geçen ay ortalama sıcaklık 25,3 derece olarak kaydedildi

Sıcaklıklar Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Ege, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı merkezlerde mevsim normallerinin üzerine çıktı

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

12- İstanbul Diyalog Müzesince kurulan kafede kahve siparişleri işaret diliyle veriliyor

İşitme engelli baristaların çalıştığı kafede müşteriler, menüdeki kahvelerin işaret dilindeki karşılıklarını gösteren videoları izleyerek siparişlerini iletiyor

Müze Direktörü Nilay Goncagül:

"En büyük engel ön yargılardır. Öğrenmenin yolu da karşılaşmaktan geçer. O nedenle burası sosyal laboratuvar"

(Halis Akyıldız-Emirhan Küzküncük/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Üç dünya rekoru kıran down sendromlu milli sporcu yeni rekorlar peşinde

Milli sporcu Muhammed Eren Uysal:

"Dünya rekorları kırmak istiyorum. Madalyaları toplayıp yine Türkiye'yi gururlandıracağım"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Antrenörü Savaş Bağhan:

"Uysal aynı zamanda, bir dünya şampiyonasında üç dünya rekoru kıran ilk sporcu oldu. Seneye Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda dünya rekorları ve dünya şampiyonlukları hedefliyoruz"

(Savaş Güler/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA