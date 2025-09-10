ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Deprem bölgesindeki çalışmalar OVP döneminde tamamlanacak

OVP döneminde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış olacak

Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kamu hizmeti sunan yapılar, afet ve acil durumlara karşı güçlendirilerek hazırlık düzeyi artırılacak, kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırılacak

Kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumu tamamlanacak

2- Yeni nesil işlere "esnek modeller" ve "iş-yaşam dengesi" ile uyum sağlanacak

Yeni Orta Vadeli Program'a göre, iş gücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş-yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler devreye alınacak

Kadın istihdamının güçlendirilmesi amacıyla ekonomik ve erişilebilir çocuk bakım hizmetleri artırılacak, bu hizmetlerin kapsamı yaşlı ve engelli bakımı gibi diğer alanları da içerecek şekilde genişletilecek

3- Tarım ve Orman Bakanlığı, her ay farklı temalarla öğrencileri doğayla buluşturacak

Öğrencilere, "tohum, toprak ve temiz hava", "afetler ve dayanıklılık", "orman" gibi her ay farklı temalarla doğa yakından tanıtılacak

Her yıl "11 Kasım Milli Ağaçlandırma" ve "21 Mart Dünya Ormancılık" gibi özel günlerde öğrenciler, fidan dikecek, fidanların bakımını üstlenecek

4- Yeşil dönüşüm OVP ile hızlandırılacak

Uluslararası Plastik Anlaşması müzakereleri çerçevesinde, plastik ürünlerin üretimi, kullanımı ve bertarafına ilişkin ulusal politika ve mevzuat çerçevesi taranarak iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenecek

Sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacak ve depozito saha uygulamaları sistemi hayata geçirilecek

5- Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'a göre Türkiye için nükleer enerji "olmazsa olmaz":

"Yenilenebilir enerjimiz çok fazla var, bunu daha da fazla kullanabiliriz ama her zaman dediğim gibi nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum"

"Türkiye'nin, birçok petrol ve doğal gaz üreticisiyle aynı bölgede olması, onlarla altyapı konusunda önemli adımlar atması ve atacak olması, Türkiye'nin önemli bir tedarikçi olma yolunda elini güçlendirdi"

6- İsrail'in Katar'daki saldırısı "hava gücünün" önemini ortaya koydu

Savunma Analisti Arda Mevlütoğlu:

"Hava gücünün uluslararası siyasetteki belirleyici ve yön verici etkisinin giderek arttığı görülmektedir. Hava gücündeki zafiyetin ulusal egemenlik noktasında çok ciddi etki ve sonuçları olmaktadır. Dolayısıyla hava gücünün bölgesel rakiplere kıyasla üstün hale

getirilmesi ve bu şekilde kalmasının sağlanması bir ulusal güvenlik önceliği olmalıdır"

"Öncelikle Çelik Kubbe'nin yani tümleşik hava savunma mimarisinin yalnızca hava savunma füzeleri ve radarlardan ibaret olmadığı, muharip uçaklar, havadan erken ihbar uçakları, hava savunma maksatlı muhrip/firkateyn gibi diğer unsurların da bu mimarinin doğal unsurları olduğunu göstermiştir"

7- Sağlıklı Hayat Merkezlerine bir yılda 20 milyonu aşkın başvuru yapıldı

Beslenme danışmanlığı, psiko-sosyal destek, fizyoterapi, çocuk gelişimi, bağımlılıkla ve obeziteyle mücadele, sağlıklı yaş alma ve toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin sunulduğu merkezlerden vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor

Başvurular, aile hekiminin MHRS üzerinden vaka koordinatörüne yönlendirmesi ya da doğrudan Sağlıklı Hayat Merkezlerinden randevu alınarak yapılabiliyor

8- ASELSAN'ın ürettiği "Korkut"un yeni modeli, dronları 25 milimetrelik akıllı mühimmatla yok edecek

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"(Korkut 100/25) Havada yüzlerce parçaya ayrılan, nerede patlayacağını önceden bilen, lazerle konumu bulan, radarla takip eden, konumunu tespit ettikten sonra atış yaptığında önünde bir bulut oluşturarak hedefi imha eden ve bunu mobil şekilde, lastik tekerlekli vasıta üzerinde yapabilen bir sistem"

9- Türkiye'den Almanya'ya ihracat rekoru

Türkiye, Almanya'ya 13,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi

Yılın 8 ayında Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 4,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu

10- Aktivistler, Küresel Sumud Filosu ile hükümetlerin Gazze konusuna bakışının değişmesini umuyor

İtalyan aktivist Carlo Alberto: "Halkların büyük bölümü, özellikle Avrupalılar, olan bitene katılmıyor. Bu nedenle bence Küresel Sumud Filosu şimdiden bir şeyleri değiştirdi"

İsviçreli aktivist Jeremy Chevalley: "Buradayım çünkü hükümetim, İsrail'le suç ortaklığı yapıyor ve birçok hükümet gibi (Gazze için) hiçbir şey yapmıyor"

11- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Son üç yılda satılan motosiklet sayısı son 30 yılın toplamından daha fazla

Motosiklet Endüstri Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk:

"50 cc ve 4 kW altındaki elektrikli araçların B sınıf ehliyetle hemen kullanılması, zorunlu trafik sigortası ve MTV'nin de olmaması bu araçların tercih edilmesini sağladı. Bu sınıftaki araçların pazar payı yüzde 61 gibi çok yüksek oranda"

"Ulaşımda sadeleşme arayışı, kullanıcıları en kolay erişebilecekleri araçlara yönlendiriyor. Üç tekerlekli araçlar, bu talebi karşılayan en pratik ve avantajlı alternatif olarak öne çıkıyor"

12- Robot kol projesiyle dünya ikincisi olan gençlerden "milli teknolojiye katkı" hedefi

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri AİHL Robot Takımı'ndan 11. sınıf öğrencisi Belal Raafat: "Milli teknoloji hamlesine katkıda bulunacak tüm projelerde elimden geldiğince yer almak isterim ki hem ülkenin gelişimine bir katkımız olsun hem de gençler olarak başka gençlere örnek olalım"

Okulun teknoloji koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı: "Robot kol, yarışmayla beraber ortaya çıkan, yapay zeka içerikli, robotik ve otomasyonun birleştiği bir proje oldu. Çin'de hem global robotik ekosistemine dahil olduk hem de ülkemizi gururla temsil ettik"

13- La Nina ile başlayan yaz en sıcak üçüncü yaz oldu

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"La Nina şu anda yok, yazın başında vardı ama çok zayıf bir La Nina'ydı. Şimdi nötr durumdayız ve bir süre daha nötr durumda kalmaya devam edeceğiz"

"Arka planda ise sürekli artan bir küresel ısınma etkisi var. Dolayısıyla La Nina ve El Nino olmasaydı bile 2025 Haziran-Ağustos dönemi dünyada yine en sıcak üçüncü yaz olurdu"

14- Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan 2 bin yıllık kadın ayak izi araştırılıyor

Kazı heyetinde yer alan KU Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Jeroen Poblome:

"Uzun zamandır sahada iki çeşit çivi buluyoruz. Bunun ayakkabı tabanına ait olduğunu düşünüyorduk. Toprak kiremit üzerindeki bu ayak izinin çivili bir ayakkabıya ait olduğunu netleştirdik"

"Mikroskopla da bu izleri inceledik. Uzun çivilerin ayakkabının yanlarında, kısa çivilerin ise tabanında olduğu açıkça görüldü. Antik dönemdeki deri ayakkabıyı yeniden tasarlayacağız"

15- Kötü muamelede bulunulan maymun, Mersin'de artık "güvenli ellerde"

Hatay'dan Mersin'e getirilen ve "Şeker" adı verilen maymun karantina sürecinin ardından Tarsus Doğa Parkı'ndaki Makak cinsi maymunların bulunduğu alanda yaşamını sürdürecek

Veteriner Hekim Sibel Mazlum: "Gereken sevgiyi ve ilgiyi göstereceğiz. Bu ortama ve bizlere hızlı bir şekilde alışacaktır"

16- Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı

Fenerbahçe'de Mourinho'nun ardından takımın başına geçen Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi

Beşiktaş'ta Solskjaer'in ardından yeniden göreve getirilen Sergen Yalçın ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör görev yaptı

Her iki kulüpte 2000'li yıllarda ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı

Avrupa'da teknik direktör istikrarı olan kulüplerden Liverpool'un 133 yıllık tarihinde 21 farklı teknik direktör görev aldı

17- Güreşte gözler Dünya Şampiyonası'na çevrildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek

Jenerasyon değişiminin yaşandığı milli takımın kadrosunda yer alan sporculardan sadece Buse Tosun Çavuşoğlu'nun dünya şampiyonluğu bulunuyor

Organizasyon tarihinde Türk sporcular arasında en fazla şampiyonluğa 5 kezle Rıza Kayaalp ulaştı

