Oy kullanmaya köpeğiyle geldi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Meltem Banko, oy kullanmaya köpeği 'Ragnar' ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur oylaması için Beytepe Mahallesi Gazi Anadolu Lisesi'nde oy kullananan avukat Meltem Banko, sandığa, Alman çoban köpeği 'Ragnar' ile birlikte geldi. Okulda oy kullanan vatandaşlar ve görevli polisler, Ragnar ile fotoğraf çektirdi.