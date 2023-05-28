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Oy kullanmaya köpeğiyle geldi

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ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Meltem Banko, oy kullanmaya köpeği 'Ragnar' ile birlikte geldi. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur oylaması için Beytepe Mahallesi Gazi Anadolu Lisesi'nde oy kullananan avukat Meltem Banko, sandığa, Alman çoban köpeği 'Ragnar' ile birlikte geldi. Okulda oy kullanan vatandaşlar ve görevli polisler, Ragnar ile fotoğraf çektirdi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Meltem Banko, oy kullanmaya köpeği 'Ragnar' ile birlikte geldi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur oylaması için Beytepe Mahallesi Gazi Anadolu Lisesi'nde oy kullananan avukat Meltem Banko, sandığa, Alman çoban köpeği 'Ragnar' ile birlikte geldi. Okulda oy kullanan vatandaşlar ve görevli polisler, Ragnar ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anadolu Lisesi Meltem Banko Çankaya Güncel Haberler

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