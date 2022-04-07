Otomobilin motor kısmında doğuran kedi ve yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'da bir otomobilin motor kısmında doğum yapan Kedi, uzun çabalar sonucunda yavrusuyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde oturan H.Z, aracından kedi sesi gelmesi üzerine motor kaputunu açtı.

Kedinin sadece ayaklarını görebilen H.Z, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden destek istedi.

Adrese gelen itfaiye ekibi, sıkıştığı yerde doğum yaptığı belirlenen kedinin yavrusunu yaklaşık bir saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, sıkışan anneyi kurtaramayınca otomobil tamircisi çağırıldı.

Tamirci Murat Paşa, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle aracın bazı parçalarını sökerek yavrusundan 2 saat sonra annenin bulunduğu yerden çıkmasını sağladı.

Paşa, anne kedinin triger kayışlarının arasına sıkıştığını belirterek, yaralı kedinin kurtulmasıyla kaçtığını söyledi.

Aracın sahibi H.Z, haber verilen Nilüfer Belediyesi veteriner ekipleri gelene kadar yavruyu, diğer hayvanların zarar vermemesi için evine götürdü.