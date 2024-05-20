Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hastanede hayatını kaybetti. İstasyon Mahallesi Doğu Çevre yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi Doğu Çevre yolunda T.S. idaresindeki 46 KD 044 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.K.'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.