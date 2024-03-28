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Otizmli Öğrenciler Atlar ile Terapi Alıyor

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Kırıkkale'de otizmli öğrenciler atlar ile terapi alıp kendilerini geliştiriyor.

Bahşılı ilçesinde hizmet veren özel bir at çiftliği, Adnan Şener Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören otizmli çocuklara kapılarını açtı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve at çiftliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında, çiftlikte misafir edilen öğrenciler, binicilik eğitimi alarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Eğitmenler eşliğinde hipoterapi alan otizmli çocuklar fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak kendilerini geliştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, gazetecilere, kentteki özel eğitim öğrencilerini haftada bir kez at çiftliğine getirerek terapi almalarını sağladıklarını söyledi.

Çocukların at çiftliğinde mutlu olduğunu dile getiren Aydın, "İlimizdeki bütün özel eğitim öğrencileri sırayla haftada bir gün buraya gelerek atlarla vakit geçirecekler. İlgili özel eğitim öğretmenleri de bu konuda bilgi sahibiler, çocuklara devamlı refakat ederek birlikte zaman geçiriyorlar." diye konuştu.

Özel eğitim öğretmeni Ayşe Demir de hipoterapiyle özel gereksinimi bireylerin baş, boyun ve omuz dengelerini sağladıklarına dikkati çekti.

Öğrencilerin burada aileleriyle de farklı ortamlara girerek sosyalleştiklerini anlatan Demir, "Bu da özgüvenlerini arttırıyor ve akademik başarı da geliyor." dedi.

Velilerden Fatma Emel Keleş ise "Çocuklar burada çok mutlu oluyor. Çocuklarımız toplumda zaten kendilerinin farklı olduklarının algısındalar ama böyle ortamlarda 'sen de iyisin' denmesi çocuklarımızın hoşuna gidiyor. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Her anne ve baba için çocuğunun gözündeki bir ışıltı, gülümseme ve mutluluk dünyanın her şeyine bedel oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Adnan Şener Kırıkkale Sağlık Güncel Haberler

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