Osmaniye'de 1,5 Kilogram Esrarla Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, üzerinde 1,5 kilogram esrar ile yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine 1 şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada, üzerinde streç filmle sarılı 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, üzerinde 1,5 kilogram esrar ile yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine 1 şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı.
Yapılan aramada, üzerinde streç filmle sarılı 1,5 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.