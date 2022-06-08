ORSAM "Irak'ta Son Gelişmeler ve Türkiye" paneli düzenledi - Haberler

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ORSAM "Irak'ta Son Gelişmeler ve Türkiye" paneli düzenledi

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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ORSAM 'Irak'ta Son Gelişmeler ve Türkiye' paneli düzenledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Başkanı Selahaddin Bahaddin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda gerilimin devam ettiğine işaret etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Başkanı Selahaddin Bahaddin, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında Irak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda gerilimin devam ettiğine işaret etti.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), "Irak'ta Son Gelişmeler ve Türkiye" paneli düzenledi.

ORSAM Irak Koordinatörü Bilgay Duman moderatörlüğündeki panele Bahaddin konuşmacı olarak katıldı.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerin nispeten şeffaf yapıldığını söyleyen Bahaddin, ancak hükümetin kurulması konusunda anlaşmazlıkların derinleştiğini kaydetti.

Bahaddin, Irak'ta eski hükümet kurma yönteminin realist olacağını söyleyerek bütün güçlerin parçası olacağı bir kabinenin kurulmasının daha doğru olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı makamı konusunda KDP ile KYB arasında devam eden gerilime temas eden Bahaddin, "KDP-KYB arasında anlaşmazlık olsa da parti olarak uzlaşma yoluyla cumhurbaşkanı adayı çıkarılmasından yana tutum sergilemekteyiz." dedi.

Bahaddin, KDP ile KYB'nin halen Kürt siyasetinde ana partiler olmayı sürdüğünü belirterek "Kürt siyasi partilerinin Bağdat'ta rekabet halinde olmaları IKBY'deki dengeleri de yakından etkilemektedir." ifadesini kullandı.

Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıklara da değinen Bahaddin, sorunların şu an için çözüme uzak olduğunu kaydetti.

Ayrıca IKBY'de bölgesel seçimlerin ekimde yapılması gerektiğini söyleyen Bahaddin, "Mevcut durumda IKBY'de 2022 yılının ekim ayında yapılması planlanan seçimler belirtilen tarihte gerçekleştirilemeyebilir." diye konuştu.

Bahaddin, IKBY seçimlerinin muhtemelen birkaç ay gecikeceğini söyledi.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

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