OPPO Pad Air özellikleri sızdırıldı - Haberler

Çinli üreticiler, Apple'ın tablet pazarındaki hakimiyetini azaltmak için çalışmalara başladı. OPPO'nun yakında tanıtacağı tahmin edilen Pad Air modelinin özellikleri ortaya çıktı.

Google, tabletlerin kullanım deneyimini artırmak için Android'e bazı yenilikler getirdi. Büyük ekranlı cihazlarda uygulama optimizasyonları için çalışma yürüten Google, Android tablet üreticilerinin önünü açmakta kararlı.

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OPPO Pad Air, giriş seviyesi işlemciyle gelecek

Teknik özellikleri ortaya çıkan tablet, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemciden alacak. Snapdragon 680 işlemcide 4 adet 2.4GHz Cortex-A73 ve 4 adet 1.8GHz Cortex-A53 çekirdek bulunuyor. Grafik arabiriminde ise Adreno 610 mevcut.

OPPO Pad Air modelinin 60Hz yenileme hızına sahip LCD panel ile tanıtılacağı belirtiliyor. 10.36 inç ekran boyutuna sahip cihaz, 2.000 x 1.200 piksel olacak.

Dolby Atmos Audio özellikli dörtlü stereo hoparlör ile geleceği belirtilen cihaz, Android 12 tabanlı ColorOS 12 arayüzü ile tanıtılacak. Cihaz ayrıca,18W hızlı şarj teknolojisine sahip 7.100 mAh bataryaya sahip olacak.

OPPO Pad Air'ın mayıs ayında Çin'de tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Global sürümün ise gelecek aylarda kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.

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