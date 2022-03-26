ÖNDER 6. "Okul Aile Birliği Zirvesi" gerçekleştirildi

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen "6. Okul Aile Birliği Zirvesi" Bursa'da yapıldı.

Derneğin Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılışında, ÖNDER okul aile birlikleri olarak, eğitime bütüncül bakış açısıyla bakabilmek, eğitimde toplam kaliteyi artırabilmek ve Türkiye'yi bu noktada bir adım öteye taşıyabilmek için ciddi mücadele verdiklerini söyledi.

"Okul ve eğitimci", "aile" ile "çevre ve sivil toplum kuruluşlarını" eğitimin üç temel sac ayağı olarak gördüklerini vurgulayan Ceylan, "Merkezine de öğrencimizi, evladımızı koyuyoruz. Ama maalesef biz, 21. yüzyılın bütün sorunlarını, eğitimdeki açmazlarımızı, toplumdaki kültürel ve sosyolojik dönüşümlerin faturasının tamamını 21. yüzyılın gençlerine, 'Z kuşağı' diye tabir ettiğimiz gençlerin omuzlarına yüklemeyi, kendimizi aklamak adına da olsa alışkanlık haline getirdik." dedi.

Ortada bir sorun varsa bunun tek bir sebebi ve sorumlusunun olmadığına işaret eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Gençlerin eğitimini konuşuyorsak, sac ayaklarının tamamını kuşatacak, hepsini tek bir potada eritecek ortak bir çözüm bulma noktasında adım atmamız gerekiyor. ÖNDER olarak bugün Türkiye'de sivil toplum manasında okul aile birliklerini ön plana çıkaran, okul aile birliğini merkeze alarak çalışma yapan maalesef tek sivil toplum kuruluşu biziz. Bu noktada 71 yıllık müktesebata sahip imam hatip camiası olarak okul aile birliklerimizin, velilerimizin, süreçlerde, okullarımızın içinde, okullarımızın toplam kalitesinin artmasında, hatta uzun yıllar varoluş mücadelemizde ne kadar büyük rol oynadığına hepimiz şahitlik ettik. Eğitimin olmazsa olmaz parçalarından birinin de aile olduğuna inanıyor ve bunun için uzun yıllardan beri aile birliklerimizle, okullarımızla, velilerimizle birlikte çalışma yürütüyoruz.

Bu sene 6'ncısını düzenlediğimiz bu büyük zirve de yıl boyunca yaptığımız eğitim çalışmalarımızın, çalıştaylarımızın ve bugün üç farklı oturumla gerçekleştireceğimiz çalıştayların taçlandırıldığı ve bir sonuç raporunun çıkacağı zirve olarak, bundan sonra yapılacak çalışmalara öncülük ve rehberlik etmesi için gerçekleştirdiğimiz büyük bir organizasyon."

"Bugün elde edilen imkanlar çok iyi kullanılmalı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da bugün elde edilen imkanların çok iyi kullanılması gerektiğini ifade etti.

İslam ülkelerinin, içinde bulunduğu durumdan çıkmasını sağlayacak genç nesillere nasip olmasını dileyen Ala, şöyle devam etti:

"Okul aile birlikleri olarak okullarınızda yakın diyalog içinde olmanız, çocuklarınızın başarılarına başarı katmalarının temel anahtardır. Çünkü dışarı çok tekin değil, inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Bilgi ve yanlışa ulaşmak için olumsuz atmosfer var ama aynı zamanda çok da olumlu ve güzel işler yapılabilecek güzel imkanlar var. Bu çocuklar ve gençler ne tarafa doğru yönelecek? İşte orada okul ile ailelerin iş birliği, onların daha doğru ve iyiye yönelmelerine fırsat verecek imkanları sağlar."

"İmam hatipler, aziz milletin gayretleriyle, dualarıyla büyümüştür"

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise mezunu olmaktan gurur duyduğu imam hatip okullarının, tek başına bir okul projesinden çok daha fazlası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle bu okulların bir misyonunun bulunduğunu vurgulayan Canbolat, "Bu okullarda okuyanlar geleceğin umududur. Bu okullarda okuyan gençlerin devraldığı bir Necip Fazıl mirası vardır. Bu okullar milletin teveccühüyle, milletin aziz gönlünde çimlenen ve çınara dönen okullardır. Kurulduğu günden bu yana her türlü engellemelere maruz kalmış ama her seferinde yeniden, usanmadan gayretle yoluna devam etmiştir. İmam hatipler, bu aziz milletin hayırlarıyla, gayretleriyle, dualarıyla büyümüştür." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul aile birliklerinin ilgili ve konunun içinde bulunduğu okulların daha başarılı olduğunu dile getirdi.

Okul aile birliklerini örgütlemenin ve çalışmalar yapmanın güzel ve orijinal bir iş olduğunu anlatan Aktaş, "Bizim petrolümüz, çok üst düzey madeni zenginliklerimiz yok ama 84 milyon nüfuslu, bulunduğu lokasyonda gerçekten çok değerli bir ülkeyiz. Kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Dolayısıyla bizim insan gücümüz, beyin gücümüz var. Bunun iyi yetiştirilmesi ve iyi ortaya çıkarılması lazım." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ise zirvenin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Okul aile birlikleri konusunda ÖNDER tarafından bir farkındalık oluşmuş. Bu çalışmanın diğer okullar için de ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Her yerde olduğu gibi imam hatipler burada da öncülüğü ele almış." diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, belediye başkanları, Güney Marmara illerindeki okul aile birliklerinin başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı zirve, oturumlarla devam etti.