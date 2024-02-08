Okul Sporları Yıldız Erkekler Güreş Grup Müsabakaları Edirne'de Başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Güreş Grup Müsabakaları, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı. 19 ilden 544 sporcu, 4 gün boyunca çeşitli kategorilerde mindere çıkacak. Sporcular, serbest ve grekoromen stilde dereceye girebilmek için mücadele verecek. Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, sporculara başarı diledi. Müsabakalar, 11 Şubat Pazar sona erecek.
Okul Sporları Yıldız Erkekler Güreş Grup Müsabakaları, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen müsabakalarda 19 ilden 544 sporcu, 4 gün boyunca çeşitli kategorilerde mindere çıkacak.
Sporcular, serbest ve grekoromen stilde dereceye girebilmek için mücadele verecek.
Karşılaşmaları takip eden Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, sporculara başarı diledi.
Müsabakalar, 11 Şubat Pazar sona erecek.