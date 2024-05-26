Nijerya'da cami çöktü, çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta namaz sırasında caminin çöktüğü bildirildi.

Bölge sakini Mojeed Adekunle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagos'a bağlı Papa Ajao bölgesinde öğle namazı sırasında caminin çöktüğünü belirtti.

Adekunle, olayın ardından enkazdan bazı cesetlerin çıkarıldığını belirterek, "Sağ kurtarılanlar ve yaralılar var. Lagos Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan bir kurtarma ekibi ve diğer kişiler olay yerinde." dedi.

Nijerya'nın Abuja ve Lagos gibi büyük şehirlerinde zaman zaman bina çökmeleri yaşanıyor.