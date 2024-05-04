Üye Girişi
Haberler

Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Trafik Haftası Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla trafik kurallarına uymanın önemini vurguladı ve trafik güvenliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, trafik kurallarına uymanın, diğer sürücülerle paylaşılan yolları daha güvenli hale getirmenin herkesin ortak görevi olduğunu belirtti.

Toplum ve idareciler olarak kendilerine düşen görevin kentteki trafik güvenliğini sağlamak olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"İlimizde trafik güvenliğini daha da ileriye taşımak, trafikte saygı, hoşgörü ve sabırla hareket eden, kurallarına uyan, emniyet kemeri ve kask gibi güvenlik önlemlerine dikkat eden, alkollü araç kullanmayan ve yaya geçitlerinde yayalarımıza saygı gösterildiği trafik bilincinin tesis edilmesinde hepimizin sorumluluğu vardır. Bu vesileyle başta trafik polislerimiz ve jandarmalarımız olmak üzere trafik güvenliği için gece gündüz her koşulda büyük özveriyle çalışan tüm görevlilere yürekten teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı trafikte daha duyarlı davranmaya, belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyorum. Kazasız günler temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutluyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Haftası trafik Niğde Güvenlik Trafik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Amedspor - Menemenspor CANLI İZLE! Amedspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı CANLI İZLE! Etimesgut Bld. - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Derince Bld. - Denizlispor maçı nereden izlenir? Bursaspor - Vanspor maçı CANLI İZLE! Bursaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ekmeğe zam var mı? Ekmeğe zam gelecek mi, kaç TL olacak? Lovely Runner 9. bölüm ne zaman? Lovely Runner 9. bölüm yayınlandı mı? YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI: THY Emlak Konut Yenişehir evleri Arnavutköy kura çekimi nereden izlenir? İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren açıldı mı? İstanbul - Sivas YHT başladı mı, kaç saat sürüyor? Cumartesi günü kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor mu 2024? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü (Yarın) noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Hangi surede iki besmele vardır? Hangi surede iki besmele geçmektedir? 4 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 4 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? (SAYAÇ)? 4 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title