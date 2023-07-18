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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Altunhisar ve Ulukışla ilçelerinde yapılan operasyonda 2 zanlı yakalandı ve 257 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 4 uyuşturucu suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı, 535 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 140 araç sorgulandı, 19 işyeri ile 11 metruk bina kontrol edildi. Üç araca 2 bin 853 lira para cezası uygulandı ve bir araç trafikten men edildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya gör, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Altunhisar ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Zanlılarla birlikte 257 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde uyuşturucu suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı, 535 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 140 araç sorgulandı, 19 işyeri ile 11 metruk bina kontrol edildi.

Üç araca 2 bin 853 lira para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Altunhisar Niğde Güncel Haberler

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