Niğde'de Çarşı ve Mahalle Bekçileri Nisan Ayında 43 Kişiyi Yakaladı

Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri nisan ayında, aranan 43 kişiyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, il merkezinde nisan ayında yürüttükleri devriye çalışmalarında 7 bin 412 kişiyi sorguladı.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi de yakaladı.