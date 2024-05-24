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Nevşehir'de çatısına yıldırım isabet eden evde yangın çıktı

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan bir evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde hasar meydana geldi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde çatısına yıldırım isabet eden evde yangın çıktı.

Çalış beldesinde Atalay S'ye ait müstakil evin çatısına yıldırım isabet etti.

Yıldırım düşmesi sonucu evde yangın çıkınca, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Nevşehir İtfaiye Avanos Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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