Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Deniz Kaplumbağası Datça'da Ölü Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde nesli tükenme tehdidi altındaki Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü bulundu. Emecik Mahallesi Perili Köşk Sahili'nde yürüyüş yapanlar, hareketsiz duran deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen Caretta caretta, Datça Belediyesi ekiplerince gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.