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Nemrut Dağı'na Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akını

Nemrut Dağı'na Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akını

Güncel Haberler

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı Ramazan Bayramı'nda çok sayıda kişi ziyaret etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu alan Adıyaman'da hayatı normalleştirmek amacıyla çalışmalar devam ederken, Ramazan Bayramı'nda 2206 metre rakımlı Nemrut Dağı, bayramda ziyaretçi akınına uğradı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Ramazan Bayramı Nemrut Dağı Adıyaman Güncel Haberler

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