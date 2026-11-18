Mustafa Destici: Gazi Meclisi'miz terör örgütüyle devleti aynı düzlemde buluşturacak müzakere masası değildirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Meclis İzleme Komisyonu" açıklamasını işaret ederek, "Gazi Meclisi'miz milli iradenin tecelligahıdır. Terör örgütüyle devleti aynı düzlemde buluşturacak bir hakem veya müzakere masası asla değildir. Meclis İzleme Komisyonu'na toplumsal barışı inşa eden bir sözde misyon yüklenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini örgütün siyasi ajandasına endeksleme girişimi olarak değerlendirilebilir. Buna asla ve kat'a fırsat verilmemelidir." dedi.
(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "Meclis İzleme Komisyonu" açıklamasını işaret ederek, "Gazi Meclisi'miz milli iradenin tecelligahıdır. Terör örgütüyle devleti aynı düzlemde buluşturacak bir hakem veya müzakere masası asla değildir. Meclis İzleme Komisyonu'na toplumsal barışı inşa eden bir sözde misyon yüklenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini örgütün siyasi ajandasına endeksleme girişimi olarak değerlendirilebilir. Buna asla ve kat'a fırsat verilmemelidir" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek İslam ülkelerine, İslam İşbirliği Teşkilatı'na ve Arap Birliği'ne sessiz kalmama çağrısında bulundu.
Destici, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kuruluşunu geçtiğimiz günlerde ilan eden "Kürdistan Ulusal İttifakı"na yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin de açıklamalarda bulundu.Destici, şunları kaydetti:
Şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda toplumsal barışın inşası terör örgütünün şartlarını yerine getirmekle değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her bir vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla, hukukun üstünlüğünü terör tehdidinden tamamen arındırmakla mümkündür. DEM Parti Eş Başkanı'nın konuşmasında geçen en vahim husus ise terör örgütü İmralı canisi, bebek katili için istenen hukuki güvence ve sekreteryasının güçlendirilmesi çağrısıdır. Binlerce şehidimizin, masum sivilimizin ve güvenlik güçlerimizin kanından sorumlu olan bir terör elebaşının cezaevinden örgüt yönetmesine veya siyasi süreçlere yön vermesine imkan tanıyacak bir sekretarya talebi; Türk Ceza Kanunu'na, mevcut infaz rejimine ve şehit ailelerimizin aziz hatırasına açık bir meydan okumadır ve asla kabul edilemez bir hukuk dışılıktır. Mevcut yasalarımız ve Anayasamız asla buna imkan sağlamamaktadır. Devlet aklında ve millet vicdanında terörün bitmesi için tek bir meşru şart vardır: O da terör örgütünün hiçbir ön koşul öne sürmeksizin, sürecin başında da söylendiği gibi pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir şekilde derhal ve kayıtsız şartsız silah bırakarak Türk adaletine teslim olmasıdır. Bunun başka yolu yoktur."
"VURGUNDA SORUMLUĞU OLAN HERKES AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN HESAP VERMELİDİR"
Destici, "fon vurgununa" ilişkin sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve şu ana kadar yaklaşık 300 bin mağdurun ana parasının tamamen iade edildiğini ileri sürdü. Destici, "vurgunda" sorumluluğu bulunan herkesin ayrım gözetilmeksizin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Hiç kimsenin korunmaması ve haksız kazanç elde edenlerin tamamının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bütün siyasi partilere, bütün gazetecilere, sivil toplum örgütlerine yani tüm topluma çağrımız şudur: Gelin bu mücadeleyi birlikte verelim. Burada kimin hatası, kimin suçu, kimin ihmali varsa elbette ki hukuktan kaçamasınlar ya da bunlar kayrılmasın; bunlarla ilgili her türlü ceza üst sınırdan verilsin. Haksız kazancı kim elde etmişse devlet tüm imkanlarını kullanarak kursağında bile olsa o parayı çıkarıp alsın ve mağduriyet yaşayanlara versin. Yurt dışındaysa tüm imkanlarını kullanarak yurt dışından getirsin, Türkiye'de ise bütün mal varlıklarına el koysun; bunların hepsini gelin bu mücadeleye hep birlikte destek verelim. Yani niyetimiz burada üzüm yemek olsun, niyetimiz bağcıyı dövmek olmasın; buradan bir siyasi rant devşirmek olmasın. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bu milli bir meseledir. Çünkü Türkiye ekonomisi ayakta kalmak zorundadır, İstanbul Borsası ayakta kalmak zorundadır, yani tüm ekonomik kurumlarımız ve kuruluşlarımız ayakta kalmak zorundadır. Çünkü ekonomide dengeler bozulduğunda sadece fonda para kaybedenler zarar etmez; borsadaki tüm yatırımcı bundan olumsuz etkilenir, ülkedeki bütün insanlar bundan olumsuz etkilenir: Çiftçi de olumsuz etkilenir, emekli de olumsuz etkilenir, asgari ücretli de olumsuz etkilenir, herkes olumsuz etkilenir. Suçun ve suçlunun üstüne gidelim ama diğer taraftan da kurumlarımızı ve ekonomimizi koruyalım."
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, otoyol ve köprü geçiş ihlallerinde uygulanan cezaların vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, küçük miktardaki geçiş ücretlerinin yıllar sonra binlerce liralık borca dönüşmesini eleştirdi. Ana para dışında fahiş ceza ve faizlerin kaldırılarak makul gecikme farkı uygulanmasını isteyen Destici, icra takibi öncesinde SMS ve e-Devlet üzerinden zamanında bilgilendirme yapılmasını, kamu-özel işbirliği sözleşmeleri ile geçiş garantilerinin şeffaf biçimde denetlenmesini talep etti. Destici, kamu görevlilerinin görevden ayrıldıktan sonra denetledikleri şirketlerde görev almalarını engelleyecek bekleme sürelerinin yasal güvenceye kavuşturulması çağrısında bulundu.