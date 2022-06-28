Muşlu aileler umutla çocuklarına kavuşmayı bekliyor

Muş'ta HDP il binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetinin ardından Muşlu aileler de 7 Nisan'dan bu yana her hafta çarşamba günü eylem yapıyor.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanların ailelerine kavuşmasıyla eylemi sürdüren anne ve babaların umudu da her geçen gün artıyor.

Muş'ta HDP İl Başkanlığı binası önünde 2 ailenin katılımıyla başlayan oturma eylemine katılım 63'üncü haftada 37'ye yükseldi.

Terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getiren aileler evlatlarına seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

"Çocukları orada bırakmayacağız"

Bitlis'in Tatvan ilçesinden 6 yıl önce 15 yaşındaki çocuğu dağa kaçırılan Naciye Sönmez Yıldız, AA muhabirine, yıllardır umutla oğlunun evlerine dönmesini beklediğini söyledi.

Devletin bu konuda yanlarında olduğunu ifade eden Yıldız, "Çocukları orada bırakmayacağız. Oğlum neredeysen çık gel, devlete teslim ol." dedi.

Yıldız, oğlunun okul çağında dağa kaçırıldığını belirterek, çocuğuna duyduğu özlemi dile getirdi.

"Devletimize teslim olun"

Anne Ayten Koçhan ise 8 yıl önce oğlunun kaçırıldığını, o günden sonra kendisine ulaşamadıklarını anlattı.

Çocuğunu HDP ve PKK'dan istediğini belirten Koçhan, "Bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. PKK'dan HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Yeter artık annelerin ve babaların ağladığı. Çocuklarımızı bıraksınlar. PKK ve HDP'den korkmuyoruz. Hiçbir şey evladımdan daha kıymetli değil." ifadelerini kullandı.

Oğlunun 8 yıl önce Bursa'dan dağa kaçırıldığını kaydeden Alaattin Koçhan ise 63 haftadır HDP önünde eylem yaptığını, evlatlarına hasret kalmanın acısını yaşadıklarını ifade etti.

Oğlu Ersin'e seslenen Koçhan, "Oğlum dön gel, devletine sığın. Birilerine güvenme, onlardan sana hayır yok. Dönüp geleceğin yer burası. Arkadaşlarınla dönün, gelin." diye konuştu.