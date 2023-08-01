Muş'ta Traktörün Çarpması Sonucu Buğday Yüklü Römork Devrildi

Muş'un Kıyık köyünde yaşayan Abdurrahman Sönmez, traktörünün römorkuna yüklediği buğdayını teslim etmek için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) gelerek sıraya girdi. Bu esnada sürücüsünün kimliği belirlemeyen bir traktörün çarpması sonucu Sönmez'e ait park halindeki buğday yüklü römork devrildi. Römorktaki buğday kaldırıma döküldü. Sönmez, gazetecilere, 'TMO'ya buğday teslim etmek için sırada bekliyorduk. Buğday yüklü bir traktörün yandan geçerken çarpması sonucu buğday yüklü römorkumuz devrildi. Ciddi bir zararımız yok. Römorkun devrilmesiyle buğdayımız kaldırıma döküldü.' dedi.