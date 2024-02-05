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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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Muş'un Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi. Ekiplerin, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yentür, bazı noktalarda da yol genişletme çalışması yürüttüklerini aktardı. Hakkari'de de soğuk hava dolayısıyla çatılarda boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu. Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Muş'un Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yentür, bazı noktalarda da yol genişletme çalışması yürüttüklerini aktardı.

Hakkari'de de soğuk hava dolayısıyla çatılarda boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu.

Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova Hakkari Varto Muş Ulaşım Hava Durumu Doğal Afetler Trafik Dünya Güncel Haberler

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