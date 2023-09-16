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Muş-Bingöl karayolunda jandarma denetimi yapıldı

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Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri tarafından Muş-Bingöl Devlet Karayolu Varto kavşağında şok trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 155 araç sürücüsünün sorgulaması yapılarak, sürücüler emniyet kemeri kullanmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı.

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından Muş- Bingöl karayolu üzerinde denetim yapıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri tarafından Muş-Bingöl Devlet Karayolu Varto kavşağında şok trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 155 araç sürücüsünün sorgulaması yapılarak, sürücüler emniyet kemeri kullanmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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