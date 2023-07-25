Muhtarlar, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki muhtarlar, deprem döneminde kendilerine hizmet için görevlendirilen Muş'un Bulanık Kaymakam Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti. Kaymakam Ocak, depremzedelerin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı onur duyduğunu belirtti.

MUŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki muhtarlar, deprem döneminde kendilerine hizmet için görevlendirilen Muş'un Bulanık Kaymakam Oğuzhan Ocak'ı ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde görevli olarak çalışan Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Nurhak ilçesinden gelen depremzede muhtarları kabul etti. Vefa ziyaretinde bulunan Nurhak Barış Mahallesi Muhtarı Aydın Sarıdaş ile Alçiçek Değirmenkaya Mahallesi Muhtarı Hayri Yüksel, Kaymakam Ocak'ı duygulandırdı. Afetzedeler ile kurduğu samimi diyalog ve çözüm odaklı çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan Kaymakam Ocak, depremzedelerin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı onur duyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezindeki görev dağılımından sonra sahada seferberlik ruhuyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Kaymakam Ocak, "Depremzedelerin gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal marketlerin ve aşevlerinin kurulması, konteyner dağıtımı gibi birçok konuda koordinasyonlu çalıştık. Zor süreçlerinde afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Çok zor bir süreçti ama devlet ve millet dayanışması ile o günleri atlatmanın gayretinde olduk. Koordinatör Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz kontrollerinde devletimizin varlığını sahaya yansıtıp, Nurhaklı kardeşlerimizin kalplerine dokunmayı büyük vazife bildik. Bedenen Barış Mahallesi kardeşlerimizin yanından ayrıldım ama yüreğim hala onlarla atıyor. Ayrıca bugün Nurhak'tan gelen muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın ziyareti beni ziyadesiyle mutlu etti. Buradan bir kez daha tüm depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Deprem bölgesinden gelen muhtarlar ise deprem zamanında Nurhak ilçesindeki çalışmalarından dolayı Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak' a çiçek takdim ettiler. - MUŞ