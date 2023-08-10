Muğla Valiliğine İdris Akbıyık Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla valiliğine Hakkari Valisi İdris Akbıyık atandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı ise Samsun Valiliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanana Valiler Kararnamesi ile Muğla valiliğine Hakkari Valisi İdris Akbıyık atandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı ise Samsun Valiliğine atandı.

10 Haziran'da 2020 tarihinde Valiler Kararnamesi ile Muğla'ya atanan Orhan Tavlı 3 yıldır sürdürdüğü Muğla Valiliği görevinden Samsun valisi olarak atandı. Muğla'nın yeni valisi ise Hakkari Valisi İdris Akbıyık oldu.

Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan kararnameye göre, Muğla valiliğine atanan İdris Akbıyık Hakkari'de 5 yıldır Valilik yapıyordu. 2018 tarihinde ilk Valilik görevi için Hakkari'ye atanan Muğla'nın yeni valisi Akbıyık, 1971 Malatya Doğanşehir Çavuşlu köyü doğumlu. Sinop'ta Kaymakam adaylığı ile başladığı mülki idare amirliğine, Şişli İlçe kaymakamlığı sonrası 2018 yılında Hakkari Valisi olarak atandı. Muğla valisi İdris Akbıyık evli ve üç çocuk babası. - MUĞLA