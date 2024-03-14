Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda linyit maden sahası kararı iptal edildi
Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılması için yapılan kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı tarafından iptal edildi.
Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.
İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.