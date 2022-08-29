Büyükşehir Okçusu Eflal'den Türkiye rekoru Güncel Haberler Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı. Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde yapıldı. Turnuvaya, minikler 9-12 Yaş (Bayanlar-Erkekler) kategorisinde, 122 kulüpten, toplam 880 sporcunun katıldı. 122 kulüpten 880 sporcunun katıldığı Zafer Haftası Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Eflal Duru 350 puanla yeni Türkiye rekoru kırdı. Şampiyonada Eflal Duru-Yaren-Elif Sude'den oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi kız takımı Türkiye Şampiyonu oldu. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Zafer Haftası İlkadım Türkiye Spor Güncel Haberler

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