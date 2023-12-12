Muğla'da Teknelerin Arasında Yüzen Akdeniz Foku Görüntülendi
Muğla'nın Datça ilçesinde yat limanında bulunan balıkçılar, teknelerin arasında yüzen nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz foku'nu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Fok, yaklaşık 30 dakika bölgede kaldıktan sonra gözden kayboldu.
Muğla'nın Datça ilçesinde teknelerin arasında yüzen Akdeniz foku, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yat limanında bulunan balıkçılar, teknelerin arasında yüzen fok olduğunu fark etti.
Nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık 30 dakika bölgede kalan fok, daha sonra gözden kayboldu.