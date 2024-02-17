Muğla'da makine arızalı feribot kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Sea Star Makrı isimli yolcu feribotu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçerisinde 71 yolcu bulunan feribot, Bodrum Cruise Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu feribotu kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 71 yolcu bulunan Sea Star Makrı isimli yolcu feribotunun İstanköy-Bodrum seferi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 71 kişi bulunan feribot, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Cruise Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.