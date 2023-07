Muğla'da Maden Sahasının Genişletilmesine Karşı Basın Açıklaması

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, maden sahasının genişletilmek istenmesine karşı tepkilere yönelik TES-İŞ ve Maden-İş Sendikası basın açıklaması yaptı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Muğla İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, açıklamasında, "Milas'ta yaşayan binlerce kişi, 3 nesildir her gün bu maden sahaları ve santrallerde 7/24, hiç ara vermeden çalışıyor ve ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyoruz. Bizler işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim, ormanlar da bizim. Oyuna gelmeyin, bindiğiniz dalı kesmeyin. Enerji hayattır, medeniyettir" dedi.

Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür maden sahasının genişletilmesine yöre halkı ve çevrecilerin tepki göstermesi ve engel olmak istemesi üzerine Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası (MADEN İŞ) Milas'ın Çamköy Mahallesi'nde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 250 sendika üyesinin bir araya geldiği açıklama sırasında, "Halkız, haklıyız kazanacağız", "Emeğe uzanan eller kırılsın", "Kömür de bizim zeytin de bizim"' gibi sloganlar atıldı. Sloganların ardından sendika temsilcisi açıklama yaptı.

İşlerini kaybetmek istemediklerini belirten Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Muğla İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Bizler TES-İş ve Maden-İş olarak Milas ve Yatağan bölgesindeki maden ve termik santral çalışanlarıyız. Biz İkizköy'de, Çamköy'de, Dereköy'de, Türkevleri'nde; yani bu santrallere komşu köylerde ve Milas'ta yaşayan binlerce kişi, 3 nesildir her gün bu maden sahaları ve santrallerde 7/24, hiç ara vermeden çalışıyor ve ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyoruz. Bizler işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim, ormanlar da. Çocuklarımız her gün 'Baba maden kapatılırsa işsiz mi kalacaksın' diye soruyor. Çocuklarımızın ve ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için yerli kaynakları akıllıca kullanarak üretmenin önemini hepimiz biliyoruz. Yıllardır ülkemizin yeraltı zenginliklerini enerjiye dönüştürüyoruz. Bu maden ve santraller hepimizin Milli serveti. Bu sayede çocuklarımız okullara gidiyor, esnaf evine ekmek götürüyor, fabrikalarda çarklar dönüyor. Bizler de her anne baba gibi çocuklarımız ve ailemiz için çalışıyoruz. Ancak karşımızda 'Kömür çıkarılmasın, santraller kapatılsın' diyen, bölge dışından bir grup var. Santrallerin çalışmasını engellemek için bugüne kadar açtıkları davaların hepsini kaybettiler. Yüce yargımız, tüm davalarda haklılığımızı ve yasalara uygun bir şekilde çalıştığımızı gösteren kararlar verdi. Bu kez de bu grup, yargı kararlarının uygulanmasını engellemek için harekete geçtiler. Çoğu gerçek olmayan bilgilerle kamuoyu oluşturup linyit sahalarının işletilmesini engellemeye çalışıyorlar" dedi.

'MADENLER KAPANIRSA DIŞA BAĞIMLI HALE GELİRİZ'

"Bu topraklarda doğmuş ve büyümüş kişiler olarak bu toprakların değerini bizden daha iyi kimse bilemez" diyen Erçelik sözlerine şöyle devam etti:

"Hem madeni kullanmak hem de çevreyi korumak mümkün. Biz, 35 yıldır bu bölgede hem madencilik hem de zeytincilik yapıyoruz. Bu santraller 1980'lerden beri çalışıyor. O dönem verilen ruhsat sınırlarının dışına hiç çıkılmadı ve çıkılması da mümkün değil. Bugün ne değişti? Madenlerimiz ve santrallerimiz kapanırsa, enerjide giderek daha fazla dışarıya bağımlı hale geliriz. Her geçen gün elektrik faturalarımız artar. Ülkemizin yerli enerji kaynaklarını kullanarak üretim yapan maden ve santral işçileri işsiz kalır. Bugün, maden ve santrallerimizdeki mesai arkadaşlarımız işlerinin başındayken, onların da sesi olmaya geldik. Kimsenin alın terimiz üzerinden şov yapmasına izin vermeyeceğiz ve ne olursa olsun madenlerimizi ve santrallerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Oyuna gelmeyin, bindiğiniz dalı kesmeyin. Enerji hayattır, medeniyettir" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞELİYİM'

5 yıldır çalıştığı santralin ekmek kapısı olduğunu belirten Duygu Ölmez ise santralin kapanmasıyla ilgili endişeleri olduğunu söyledi. Ölmez, "3 çocuğum var. Onların gelecekleri için endişeliyim. Şu an bile bana 'İşiniz biterse bize ne olur. Biz ne yapar nereye gideriz' diye soruyorlar. Bu beni çok üzüyor. İşsiz kalırsak hiçbir şey yapamayız. Bu işletmenin bize sunduğu imkanı başka bir yer sunamaz" dedi. Ölmez, maden sahalarının işlemler tamamlandıktan sonra ağaçlandırılarak tekrar doğaya kazandırıldığını da sözlerine ekledi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.(DHA)