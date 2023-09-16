Muğla'da Hediyelik Eşya İşyerinden Vazo Hırsızlığı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir hediyelik eşya işyerinden 5 bin lira değerindeki 35 kiloluk vazo çalındı. Şüpheli, saniyeler içinde otomobiliyle kaçtı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde hediyelik eşya satan iş yerinden 5 bin lira değerindeki 35 kiloluk vazoyu çalan şüpheli saniyeler içinde otomobiliyle uzaklaştı.

Sarıgerme Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda Müslüm Demirdöven'e ait sepet, süs objeleri, toprak testi, vazo ve küp gibi çeşitli hediyelik eşya satan iş yerine akşam saatlerinde otomobiliyle gelen bir kişi, 35 kiloluk vazoyu aldı, otomobiline yükleyip kaçtı.

Şüphelinin iş yerindeki eşyaların arasından seçtiği vazoyu taşıması, otomobilinin arka koltuğuna koyarak uzaklaşması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İş yeri sahibi Müslüm Demirdöven'in şikayetçi olması üzerine güvenlik kamerasını inceleyen Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Ortaca'da uzun zamandır küçük bir dükkanda şemsiye, saksı, vazo gibi hediyelik eşya sattıklarını belirten Demirdöven, akşam saatlerinde kimsenin olmadığı bir zaman aralığında şüphelinin geldiğini anlattı. Demirdöven, şüphelinin iş yerinden 5 bin lira değerindeki 35 kiloluk vazoyu 5 saniye içerisinde çaldığını belirterek, olayla ilgili şikayetçi olduklarını dile getirdi.