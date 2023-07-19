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Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Muğla'da zirai alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın, makilik ve ormanlık alana sıçradıktan sonra ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Muğla'da zirai alanda çıkan, makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın makilik ve ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi başladı. Yangın bölgesinde yapılan yoğun müdahalenin ardından alevler söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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