Muğla'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Muğla'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T'nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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