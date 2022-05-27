MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'nın dost ve müttefik ülkelerin askeri birliklerinin katılımıyla başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB: 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' başarıyla tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı'nın dost ve müttefik ülkelerin askeri birliklerinin katılımıyla başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası Anadolu Ankası-2022 Tatbikatı' 16-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da başarıyla tamamlandı" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title