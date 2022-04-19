MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2) - Haberler

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MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitterdan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.


MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Hulusi Akar, Milli, Şehit, Güncel, Haberler

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