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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere misliyle karşılık vererek ateş destek vasıtalarıyla 14 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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