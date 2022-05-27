Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal medyada paylaştı, polis ceza yazdı - Haberler

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Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal medyada paylaştı, polis ceza yazdı

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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Motosiklet üzerindeki tehlikeli hareketlerini sosyal medyada paylaştı, polis ceza yazdı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir-Ankara karayolu üzerinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motosikletiyle tek teker üzerinde seyreden sürücü, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü. Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medya hesabını takibe alan emniyet ekipleri, görüntülerdeki kişinin 17 yaşındaki F.Ç olduğunu tespit etti. Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç'ye çeşitli suçlardan idari para cezası uygulanırken, motosiklet ise trafikten men edildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Motosiklet Turgutlu Manisa Medya Güncel Haberler

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