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Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti

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Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Yılmaz'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, ligin son haftasında karşılaşacakları Sivasspor maçında Yılmaz'a başarı diledi. Yılmaz da yeniden seçilen Büyükkılıç'ı tebrik ederek, takıma yaptığı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, ligin son haftasında karşılaşacakları Sivasspor maçında Yılmaz'a başarı diledi.

Yılmaz da yeniden seçilen Büyükkılıç'ı tebrik ederek, takıma yaptığı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Burak Yılmaz Kayserispor Sivasspor Spor Güncel Haberler

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