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Mısır, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim birimlerini kınadı

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 3.500 yeni yerleşim birimi inşasını onaylamasını kınadı. Mısır, uluslararası tarafları İsrail'in yerleşim politikasını reddetmeye ve bu politikanın meşru olmadığını teyit etmeye çağırdı. Ayrıca Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in Filistin halkına yönelik uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk ihlallerini durdurma ve Filistin devletinin tanınmasını destekleme çağrısı yaptı.

ÇEKİM TARİHİ: 6 Mart 2024

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın genel merkezinden çeşitli görüntüler

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yaklaşık 3.500 yeni yerleşim birimi inşasını onaylamasını kınadı.

Karar, Çarşamba günü sabah saatlerinde İsrail tarafından alınmıştı.

Bakanlık açıklamasında, Mısır'ın uluslararası tarafları, İsrail'in yerleşim politikasını reddeden ve bu politikanın meşru olmadığını teyit eden güçlü bir pozisyon almaya çağırdı.

Mısır ayrıca Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in Filistin halkına yönelik uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk ihlallerini durdurma, Filistin halkına koruma sağlama ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin tanınmasını destekleme yönündeki sorumluluğunu üstlenme çağrısı da yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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