Mısır, İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim birimlerini kınadı

ÇEKİM TARİHİ: 6 Mart 2024

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın genel merkezinden çeşitli görüntüler

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yaklaşık 3.500 yeni yerleşim birimi inşasını onaylamasını kınadı.

Karar, Çarşamba günü sabah saatlerinde İsrail tarafından alınmıştı.

Bakanlık açıklamasında, Mısır'ın uluslararası tarafları, İsrail'in yerleşim politikasını reddeden ve bu politikanın meşru olmadığını teyit eden güçlü bir pozisyon almaya çağırdı.

Mısır ayrıca Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in Filistin halkına yönelik uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk ihlallerini durdurma, Filistin halkına koruma sağlama ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin tanınmasını destekleme yönündeki sorumluluğunu üstlenme çağrısı da yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)