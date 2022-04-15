Mis kokulu Festivalin hazırlıkları devam ediyor

23.Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali 5-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali, misafirlerine keyifli anlar yaşatmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çiçekçiliğin başkenti olan Bayındır, sadece ilçe üreticilerine değil ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Bayındırlı çiçek üreticileri festival de ilçelerini en güzel şekilde tanıtabilmek için titizlikle çalışmaya devam ediyor. Bu yıl 23. kez düzenlenecek olan Uluslararası Bayındır Çiçek Festivali öncesi stant açacak çiçek üreticilerinin stant yerlerini belirleyen kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi öncesi çiçek üreticileri ile buluşan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, festivale şimdiden aşırı bir ilgi ve katılım talebi olduğunu söyleyerek katılımın oldukça yoğun olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Heyecanla beklenen festivalin programı ilerleyen günlerde netleşecek.