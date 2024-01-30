Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile görüştü.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.