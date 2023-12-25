Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari'ye gitti

Bakan Güler, Hakkari'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki heyetle birlikte Hakkari'ye giderek, operasyonlardaki son durumlara ilişkin bilgiler aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hakkari'ye gitti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Güler, buradan helikopterle Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na geçti. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.