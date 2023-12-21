Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Madalya Tevcih Töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yaşadığımız coğrafya ve karşılaştığımız sınamalar göz önüne alındığında, bölgesinde güvenlik, huzur ve istikrarın merkezi olan ülkemizin geleceğe de aynı doğrultuda yürüyebilmesi, bizler için en öncelikli konudur. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima harekata hazır ve caydırıcı bir güç olması bir tercih değil, zorunluluktur." dedi.

Bakan Güler, Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, üstün gayretleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelişimine, temsiline katkı sağlayan tüm kahraman silah arkadaşları ve birliklere madalya ve ödüllerini takdim etmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Görevlerini üstün vazife ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm personeli ve birlikleri kutlayan Güler, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş döneminin ardından, küresel düzeyde risk ve tehditlerin en fazla yaşandığı, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği, çıkar çatışmalarının savaşa evrildiği kritik bir süreçten geçildiğine dikkati çekti.

Dünyanın en dinamik gündemine sahip bölgesinde bulunan Türkiye'nin de siyasi, askeri, sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan bu çok yönlü ve karmaşık gelişmelerden etkilendiğini belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hassas süreçte Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası arenada proaktif bir politika sergileyerek etkinliğimizi ortaya koyuyoruz. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bölgemizi ateş çemberi haline getiren sorunlarla mücadele edebilmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde koruyabilmek için, çok boyutlu bir güvenlik anlayışıyla faaliyetlerini icra ediyor. Bu çerçevede bir yandan ülkemize yönelik tehditleri sınırlarımıza dayanmadan, kaynağında bertaraf ederken diğer yandan da birçok coğrafyada, barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlerimizi sürdürüyoruz."

"Ordumuzun etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün artmaktadır"

Bakan Güler, Suriye ve Irak'ta barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyulan çabalar, Karabağ sorununun sona erdirilmesine dair girişim ve destekler, Libya'da yaşanan iç savaşın sona ermesine yönelik faaliyetler, Gazze'de İsrail'in vahşet ve katliamının durdurulması için çok yönlü ve kapsamlı diplomatik girişimler ile bölgeye sağlanan insani yardımları anımsatarak, Rusya-Ukrayna çatışmasının sonlandırılması ve bu çatışmanın artırdığı enerji ve gıda krizinin aşılmasına yönelik de önemli inisiyatifler üstenildiğine işaret etti.

Tüm bu inisiyatiflerin Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini en açık şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgesel ve küresel güvenlik konularında, Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna-Hersek, Katar, Somali, Suriye ve Irak ile daha birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük gayret sarf etmektedir. Diğer yandan, her geçen gün gelişen ve dünyada marka haline gelen savunma sanayisi ürünlerimizin katkısıyla ordumuzun, kara, deniz, hava ve siber harekat alanlarındaki etkinliği ve caydırıcılığı da her geçen gün artmaktadır.

Kahraman ordumuzun niteliklerinin böylesine ileri bir seviyeye ulaşması, sizlerin üstün gayretleriniz, cesaret ve fedakarlıklarınız ile sağlanmıştır. Bugün ödüle layık görülen silah ve mesai arkadaşlarım da Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya orduları arasındaki mümtaz yerini daha da ileriye taşıyabilmek için meslek hayatları boyunca özverili çalışmalar yürütmüş, taşıdıkları yüksek sorumluluğun gereğini her daim yerine getirmiştir."

"Sporcularımız bu yıl bizlere büyük mutluluklar yaşattı"

Güler, gayretleri nedeniyle Şeref Madalyası ile taltif edilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Üstün Hizmet Madalyası ile taltif edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İrfan Özsert'i, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya'yı, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile madalya ve ödül almaya layık görülen personel ve birlikleri tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri sporcularının da bu yıl büyük mutluluklar yaşattığını vurgulayan Güler, Spor Gücü Komutanlığına bağlı atletizm takımının, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 3 takım birinciliği, 3 takım ikinciliği, 1 takım üçüncülüğü ve ferdi olarak 33 madalya kazandığını söyledi.

Atış Takımı'nın ise milli müsabakalarda 9 Türkiye rekoru kırarak, 7 takım birinciliği, 1 takım ikinciliği ve ferdi olarak 34 madalya elde ettiğini dile getiren Güler, Ateşli Silahlar Tabanca Takımı'nın CISM Dünya Ateşli Silahlar Şampiyonluğu'nu elde ettiğini, Ateşli Silahlar Tüfek Takımı'nın da dünya ikincisi olduğunu anımsattı.

Güler, Kick Boks takımının da ulusal ve uluslararası müsabakalarda 3 takım birinciliği ve ferdi olarak 101 madalya kazandığını, Kır Koşusu takımının CISM Avrupa Kros Şampiyonluğu ile Balkan Yarı Maraton Şampiyonluğu'na ulaşıp, toplam 6 takım birinciliği, 1 takım üçüncülüğü, ferdi olarak 35 madalya kazandığını belirtti.

Balkan Şampiyonu olan Koşarak Hedef Bulma Takımı, Türkiye Triatlon Şampiyonu olan Triatlon Takımı, CISM Avrupa Paraşüt Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olan Paraşüt Takımı ile güreş, satranç, biatlon, kürek, yelken ve yat takımlarının başarılarına da dikkati çeken Güler, "Son olarak da Askeri Pentatlon Takımımız, İsveç'te icra edilen CISM Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda Engelli Koşu Bayrak Yarışı'nda dünya birincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Askeri Pentatlon Takımımız, bu başarısını 5 kez tekrarlaması nedeniyle kupanın kalıcı sahibi de oldu." bilgisini paylaştı.

" Tsk'nın daima harekata hazır, caydırıcı güç olması tercih değil, zorunluluktur"

Bakan Güler, "Yaşadığımız coğrafya ve karşılaştığımız sınamalar göz önüne alındığında, bölgesinde güvenlik, huzur ve istikrarın merkezi olan ülkemizin geleceğe de aynı doğrultuda yürüyebilmesi, bizler için en öncelikli konudur. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima harekata hazır ve caydırıcı bir güç olması bir tercih değil, zorunluluktur." diye konuştu.

Kahraman Türk ordusunun bölgesinde ve dünyada seçkin, saygın ve güçlü konumunu muhafaza edebilmesinde en önemli unsurun insan kaynağı olduğunun altını çizen Güler, bu kapsamda personelin bilgi birikimi, tecrübe ve liderlik özellikleriyle hem rol model olması hem de sürekli bireysel ve mesleki gelişimlerini sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Güler, "Eğitimin hayat boyu öğrenmeyi gerektiren bir süreç olduğundan hareketle kendinizi her alanda geliştirmeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Zira, sizlerin becerisi ve donanımı, şanlı ordumuzun üstün niteliklerini daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Bu yüzden amacınız, nerede olursanız olun görevlerinizi layıkıyla yapmak ve sizden sonra gelecek olanlara da bayrağı gururla teslim etmek olmalıdır." dedi.

"Daha büyük ve güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz"

Bakan Güler, konuşmasında şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."