Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, " 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' mısralarında ifade edildiği gibi her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatan toprağımız için ortaya konulan kahramanlık ve fedakarlıklar ile Çanakkale'de sergilenen milli ruh, asil milletimizin istiklal ve istikbaline olan tutkusunun, vatanına olan sarsılmaz bağlılığının simgesidir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler mesajında şunları kaydetti:

" Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde vatan sevgisinin, kahramanlık ve fedakarlığın en yüce timsali olan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz.

Çanakkale Zaferi imkansız denileni başaran, canını milli ve manevi değerlerimiz için feda etmekten çekinmeyen kahramanların destanıdır. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek vatanın selameti için omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerimiz, işgalcilerin üstün savaş gücü ve teknolojisi karşısında iman dolu göğüslerini siper etmiş; Çanakkale'yi geçilmez kılarak Türk ordusunun savaşma yeteneğini, cesaretini, kahramanlığını ve asil milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' mısralarında ifade edildiği gibi her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatan toprağımız için ortaya konulan kahramanlık ve fedakarlıklar ile Çanakkale'de sergilenen milli ruh, asil milletimizin istiklal ve istikbaline olan tutkusunun, vatanına olan sarsılmaz bağlılığının simgesidir.

Çanakkale'de ve sonrasında Milli Mücadele'de zaferin kazanılması, bunun neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması da milletimizin sahip olduğu bu milli ruh ve şuurla mümkün olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de böylesine yiğit ve cesaret timsali bir ordunun komutanlarından biri olarak Çanakkale Savaşları'ndaki başarılarıyla tarih sahnesine çıkmış ve daha sonrasında Milli Mücadele'mizin lideri olmuştur. Ecdadımızın binbir meşakkat ve zahmetle bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek en önemli görevimizdir.

Bu vesileyle Çanakkale'yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cevat Çobanlı'yı, Selahattin Adil'i, Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey'i, Ezineli Yahya Çavuş'u, Seyit Onbaşı'yı ve vatanın dört bir yanından cepheye koşan ismini sayamadığımız nice kahraman ve fedakar ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.

Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde, Çanakkale'de cesaretle sergilenen mücadele ruhundan aldığımız ilhamla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra ederek birbirinden kritik görevleri aynı anda yerine getirmekteyiz. Kahraman ordumuz; hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye; Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir.

Elde edilen tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Milli Savunma Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacak; başımızın tacı olan gazilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin her daim tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz."