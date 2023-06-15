Milas'ta Yaralı Deniz Kaplumbağası Tedavi Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde sahilde başından yaralı halde bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından bulunarak tedavisinin yapılması için yetkililere teslim edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde sahilde başından yaralı halde bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından bulunarak tedavisinin yapılması için yetkililere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ethem Y. isimli şahıs, Milas Kıyıkışlacık Sahili'nde deniz kenarında başından yaralı halde Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğu ihbarında bulundu. Yapılan ihbar sonrası bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi. Yaralı deniz kaplumbağası sahilden güvenli bir şekilde alınarak HAYDİ aracı ile birlikte Ortaca İlçesi İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağası Araştırma Merkezi'ne (DEKAMER) gerekli bakım ve tedavisi yapılmak üzere teslim edildi. - MUĞLA