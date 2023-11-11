MHP'nin Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı İstanbul'da yapıldı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, "CHP işgal altındadır. Bakınız bir kongre yaşadılar. Şehitlerimizi anmak yerine Demirtaş ile Kavala'ya selam yolladılar. Bilhassa Fatih'in İstanbul'unu bu zihniyetin ellerinden çekip almak emin olun Türk milliyetçilerinin birinci vazifesidir. Allah'ın izniyle alacağız." dedi.

Mhp'nin "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla Bakırköy'de düzenlediği Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'dan milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililerin katılımıyla yapıldı.

Burada konuşan Adan, şanlı Cumhuriyet'in 100'üncü yılına erişmenin kolay olmadığını belirterek, 2023 yılının zehir edilmesi için açık ve gizli düşmanların ellerinden gelen her türlü mücadeleyi verdiğini, ekonomik gelişmelerden depreme kadar her türlü sosyal hadisenin silah olarak kullanıldığını, tribün olaylarından seçim pazarlıklarına dek türlü ihanet planlarının devreye sokulduğunu söyledi.

Türk milletinin iradesine ipotek koymaya kalkanların 2023'te hezimete uğradığını kaydeden Adan, bu keskin dönemeçte karşılaştığı bütün tehlikelerde Türkiye'yi elinden tutup ayağa kaldıran ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin asırlık kaderini omuzlayan kişinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu dile getirdi.

Bahçeli'nin 2019 yerel seçimlerinden önce beka konusu üzerinde durduğunu aktaran Adan, şöyle devam etti:

"Dediler ki 'Belediye başkanlığı yer süpürmedir, asfalt dökmedir.' Bu gündelik siyasetin figürleri yerel yönetimlerin yalnız çöp toplamak, asfalt dökmekle ilgili olduğunu dile getirdiler. Bunu dikkate almayan ve o gün Türkiye'yi aldatanlar, zaman içerisinde bir gül bahçesine sokarcasına bir sürü şehit vermemize sebep oldular. O belediyelerin devlet tarafından verilen paraları PKK terör örgütüne gitti ve bunlar kazdıkları bazı bölgelerde oluşturdukları birikimleriyle askerlerimizi şehit ettiler. Mehmetçiğimizin canına mal olan hendek barikat olayları bölücü örgütle irtibatlı yerel yönetimlerin öncülüğünde yürüdü. Bu belediyelerin devlet ödeneğiyle aldığı iş makinelerinin yaptıklarını biliyoruz. Demirtaş'a selam yollayanlar bu gerçeği görmezden mi gelmektedirler? Değil, basbayağı ihanet etmektedirler. Bölücülerin eline düşen belediyelere kayyum atanması devletin vatandaşını koruma yöntemidir."

"Bizim tarafımız Muhammed Fatih Safitürk'ten yana"

Altılı Masa'nın en büyük gündemlerinden birinin de "kayyuma karşı olmak" olduğunu kaydeden Adan, "Kaymakamlarımızı, orada kayyum olarak atanan, millete hizmet eden valilerimizi çok acımasız bir şekilde sorguladılar. Demirtaş'a selam yollayanlar tarafından iftiraya maruz kaldılar. Demokrasi maskesi takıp devlete saldıranlar yerel seçimin nasıl bir beka mücadelesi olduğunu bir türlü kavramadılar değil, kavradılar ve ihanetlerine devam ettiler. Mardin Derik kayyumu olarak atandığı için şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, onun en net örneklerinden biridir. Bizim tarafımız Muhammed Fatih Safitürk'ten yana, onların tarafı ise kaymakamı şehit edenlerden yanadır." ifadelerini kullandı.

Adan, aynı aymazlığın CHP'nin büyükşehir belediyelerine de yansıdığını, pek çok büyükşehir belediyesinde çalışan PKK'lıların varlıklarının bugün devam eden mahkemelerle ortada olduğunu dile getirdi.

Tarihin kendilerine bir sorumluluk yüklediğine işaret eden Adan, şöyle devam etti:

"CHP'yi işgal eden, CHP'ye benzemeyen, bugün TBMM'de Demirtaş'a selam söyleyenler, HDP'lilerle birlikte adaletle ilgili tepkilerini organize ediyorlar. Bütün belediyeler ağzına kadar bölücülere açılmış durumda. Bu milletin askerine, polisine, jandarmasına, merhametine, kardeşliğine kurşun sıkan PKK terör örgütünü besleyen belediye başkanları görevden alındığında İstanbul Belediye Başkanı, Mardin, Van ve Diyarbakır belediye başkanlarını ziyaret etti. CHP işgal altındadır. Bakınız bir kongre yaşadılar. Şehitlerimizi anmak yerine Demirtaş ile Kavala'ya selam yolladılar. Bilhassa Fatih'in İstanbul'unu bu zihniyetin ellerinden çekip almak emin olun Türk milliyetçilerinin birinci vazifesidir. Allah'ın izniyle alacağız. Genel seçimlerde milletin iradesi, feraseti galip gelmiştir. Şimdi de uyanış devam etmelidir. 2024 yerel seçimleri bu hamlenin ikinci zaferi olmalıdır."

"Sivil bir anayasayı Cumhur İttifakı eliyle millete kazandıracağız"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de devletin güçlü ve kudretli olmasının, ülkücü ve milliyetçi hareket ile Cumhur İttifakı'nın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Devleti ayakta tutan ve meşruiyetinin temeli olan toplum sözleşmesinin anayasa olduğunu dile getiren Bülbül, vesayet süreçlerinin ve askeri darbelerin sonucunda hazırlanan anayasalardan, özellikle 1982 Anayasası'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sivil bir anayasayı Cumhur İttifakı'nın eliyle millete kazandıracağını söyledi.

Bülbül, Meclis'in 28. dönemdeki en önemli vazifesinin anayasa olacağını belirterek, "İnşallah Cumhuriyet'imizin kurucu değerlerini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazanımlarını muhafaza eden ve onları daha da geliştiren bir anlayışla Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyılda devlet olarak kapasitemizi artıracak ve hukuki meşru bir zeminde ne kadar kuvvetli, güçlü bir altyapıya sahip olduğumuzu göstereceğimiz bir anayasayla dünyanın karşısına çıkacağız." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında MHP ile AK Parti arasında yerel seçimlere ilişkin heyet görüşmeleri yürütüldüğünü aktaran Bülbül, "Bunların neticesinde de inşallah Türkiye genelinde bu seçimlere nasıl gireceğimiz belli olacaktır. Bizler milliyetçiyiz, milliyetçi hareketiz, ülkücü hareketiz. Genel anlamda bu zilletin sahip olduğu belediyelerden kurtulma ve Cumhur İttifakı'nın en çok belediyeyi alma temel hedefi çerçevesinde, MHP'nin de en fazla kazançlı çıkacağı bir sistemde bu işin halli için mesai harcamaktayız. Genel fotoğrafa baktığımız zaman Cumhur İttifakı burada muvaffak olacaktır, MHP de zafere ulaşacaktır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, TBMM Başkanvekili Adan ile MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Semih Yalçın'a hediye takdim etti.