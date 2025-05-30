MetropolCard CEO'su Yıldırım: SGK ve vergi limitlerine uyumlu çözümler sunduğumuz portal geliştirdik

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) 2025 Ocak itibariyle yemek kartı, çeki ya da kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 liralık tutarın prime tabi tutulmayacağını ancak bu tutarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağını duyurmuştu. Düzenlemeye ilişkin değerlendirme yapan ve yeni bir portal geliştirdiklerini söyleyen MetropolCard CEO'su Uğur Yıldırım, "Bu düzenlemenin ardından şubat ayı itibariyle 'güvenli yemek kartı portalı' uygulamasını hayata geçirdik. Portalı SGK kararına uyumu kolaylaştırmak için geliştirdik. Şu anda 20 binden fazla firma kullanıyor" dedi.

Yeni düzenlemeler doğrultusunda geliştirdikleri portalla şirketlerin SGK ve vergi limitlerine uyumlu çözümler üretebildiklerini belirten Yıldırım, "SGK'nın verdiği karar doğrultusunda 158 liralık bir üst sınırı var. İnsanların bu konuda kafası karışık. Biz de yemek kartı servisi kullanıcılığı olarak mevcut siyasal düzenlemelerde SGK'ya uygun gelir vergisi kanunu ve müşterilerinin limitlerine uygun farklı çözümler üretmek zorunda olduğumuzun farkına vardık. Danıştay çok önemli bir noktaya isabet etti. Beslenme hakkı olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda SGK'nın da bir kararı var, SGK'nın verdiği karar doğrultusunda mevcut düzenlemeler çerçevesinde 158 liralık bir üst sınırı var. Bu doğrultuda bir portal hazırladık. Bu portal sayesinde kurumlar SGK primini matrahına dahil etmek istedikleri zaman, bu rakamı kendileri belirliyorlar. SGK primine konu olmaması açısından 158 liralık limitin altında kalmasının belirlenmesi için bir limit tahsil edebiliyorlar. Bir de aynı zamanda istisnai olan bir rakam var. Gelir vergisi konusunda da belirlenen bir tavan oranı var. Ona da uygun olması halinde bir rakam belirleyebiliyorlar. Bu üç parametreye göre kurumun uygulamayı kendine göre şekillendirip kendi yemek kartı bütçelerini yönetme imkanına sahipler" ifadelerini kullandı.

'AYRICA BİR SGK PRİMİ UYGULANMAYACAK'

Yıldırım, "Mevcut yemek kartı düzenlemesi Maliye Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından regüle ediliyor. Bahse konu portalın kurulma sebebi SGK'nın 31/12 tarihli kararı ile prim muafiyetine getirilen 158 TL tavana uygun ve aşan kısmının da sadece restoranlarda harcanmasına imkan sağlanmasıdır. Bu sayede 158 TL'ye kadar olan kısım marketlerde kullanılabilir hale gelmiş olmaktadır. Aşan kısım da marketlerde kullanılamadığından SGK primine konu edilememektedir. Portal sayesinde ancak restoran için SGK primi tavanı uygulaması olmadığından burada ayrıca bir SGK primi uygulanmayacak" diye konuştu.

Yıldırım, "Tamamen işveren in talebi doğrultusunda yemek kartı bakiyesini sisteme giren işveren yetkilisi SGK mevzuatına uygun olarak market ve restoran bakiyelerini portal sayesinde akıllı olarak yönetme imkanına sahip olurken ilave SGK prim yüküne girmemiş oluyor. Güvenlik Yemek Kartı Portalı sayesinde market harcamalarına yasak koymasına gerek kalmaksızın SGK'nın belirlediği tutar kadar market harcaması yapabilirken yani personel memnuniyeti sağlarken SGK prim tavanını aşan kısmı da restoranlarda kullanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Son olarak güvenli yemek kartı portal kullanıcısı bu sistem sayesinde harcama noktalarında kullanabileceği nakit iadeler kazanırken birbirleri arasında yemek bakiyesi transferi de yapabilmektedirler. Örnek olarak 400 TL günlük yemek kartı yüklemesi yapan kurum personeli bakiyenin 158 TL kısmını SGK primine konu olmaksızın markette harcayabilirken isterse SGK primine hiç konu olmaksızın tamamını ya da markette kullanılan limitin kalan tutarını restoranlarda harcayabiliyor" dedi.

'SGK İSTİSNASI TUTARIN ÜZERİNDE BELİRLENEN BİR RAKAMDA DA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANIYOR'

İş müfettişi Hakan Şimşek ise "Danıştay kararı öncesinde SGK'nın günlük fiili çalışılan sayısı dikkate alınmak suretiyle 157,69 TL SGK istisnası tutarın üzerinde belirlenen bir rakamda da gelir vergisi istisnası uygulanıyor. Burada kurum güncel hayatımızda Danıştay'ın vermiş olduğu karar sonrasında bu uygulamada değişiklik arz etti" diye konuştu.

'SGK, DANIŞTAY KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNLEMİNİ ALDI'

Şimşek, Danıştay'ın kararının ardından sistemde önemli değişiklikler yaşandığını söyledi. Şimşek, "Danıştay kararı tam olarak şundan bahsediyor; verdiğimiz yardım eğer sadece yemekte kullanılıyorsa, yemek müştemilatı iş yerinde yemek uygulaması varsa, bunun tamamı primler istisna üçüncü kişilerle yapılan anlaşma doğrultusunda bir ödeme yapıyorsa, 3'üncü kişileri işçiliğin paraya teması olmadan bir ödeme gerçekleştiriyorsak, bunun tamamı primden istisna oluyor. SGK'da bu minimalde değişikliğini yaptı. Daha Danıştay kararı kesinleşmeden bu konuda önlemini aldı ve genelgesini yayınladı. Genelgesinde işçinin paraya temas olacak şekilde bir yükleme yapılıyorsa, 158 TL'nin üzerinde kalan kısmın tamamı prime tabi olacak bir uygulaması mevcut iş yerinde veya iş yeri müşteri yemek yardımı varsa, bunun tamamı primden istisna bir restoranla anlaşırsa, işveren 3'üncü kişilerle anlaşırsa bu da tamamen primden istisna oluyor" ifadelerini kullandı.

'SGK'NIN MUTLAKA BİR DÜZENLEME YAPMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ'

Şimşek, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Danıştay kararıyla SGK'nın mevcuttaki uygulaması biraz zıtlık teşkil ediyor. Danıştay kararı 'beslenme ihtiyacı kişinin maddi manevi ihtiyaçları karşılanması amacıyla uygulanan bir alan' olarak yorumlanmış. Fakat yemeği restoranda yersen problem yok. Marketten sandviç alırsam muafiyet kapsamında değerlendirilecek mi? Değerlendirilmeyecek mi? 158 liranın üzerindeki harcama ve 158 lira sınırına kadar yapılan harcamada primden muaf. İstisna kapsamında değerlendirilecek miyim? Değerlendirilmeyecek miyim? Dolayısıyla SGK'nın bu alanı biraz daha netleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada ikisini birbirinden ayırdığı, faturalandırmayı da ayrı ayrı gerçekleştirdiği için SGK'nin prime tabi tutmayacağına daha yakın durmaya çalışıyoruz. Bu konu net değil."