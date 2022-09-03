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Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı

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Doğu Karadeniz kıyıları için şiddetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın şiddetli sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Doğu Karadeniz Giresun Trabzon Artvin Güncel Haberler

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